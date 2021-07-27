Польша похвасталась спасением Европы от "Северного потока - 2"

В Варшаве уверены, что ее усилиями строительство затянули на несколько лет

Польша пыталась спасти Европу от "Северного потока – 2". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Марчин Пшидач. По его словам, Варшава несколько лет тормозила строительство трубы.

"Если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершен. Чем дольше этот газопровод неактивен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства Евросоюза", — сказал Пшидач в эфире "Польского радио".

На заявление польского чиновника уже отреагировали в Москве. Как заявил сенатор Алексей Пушков, Варшаве не остается ничего, кроме как утешать себя сопротивлением строительству газопровода.

"Хвалиться, однако, нечем: в итоге Варшава своего не добилась. Это как тянуть-тянуть футбольную игру, а в конце проиграть. Важен счет. А счет не в пользу Польши", — написал Пушков в своем твиттере.

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