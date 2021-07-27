"Плакать хочу": Рылову не дали выйти на награждение в маске с котиком

Пловец признался, что очень любит котиков

Россиянин Евгений Рылов завоевал золото в плавании на дистанции 100 метров на спине на Олимпийских играх в Токио. Он преодолел дистанцию с новым рекордом Европы - 51,98 секунды.

Комментируя агентству РИА Новости свой успех, Рылов рассказал, что организаторы Игр запретили ему выходить на награждение в маске с котиком, в которой он неоднократно появлялся на соревнованиях.

"Плакать хочу", - пошутил он.

Рылов также рассказал, что эту маску подарила его девушка. По словам спортсмена, он очень любит котиков, у него их три.

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