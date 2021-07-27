Минздрав одобрил совместное испытание вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"

В исследовании примут участие 150 пациентов, оно завершится в марте 2022 года

Минздрав разрешил клинические исследования комбинации вакцины "Спутник Лайт" и препарата британско-шведской компании AstraZeneca.

Из государственного реестра лекарственных средств следует, что целью клинического исследования является "изучение безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S, вводимых по схеме гетерологичный прайм-буст".

Исследования проведут в пяти медицинских организациях, в том числе в НИИ гриппа имени Смородинцева, Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени Павлова и ГК "Медси". Испытания продлятся до 2 марта 2022 года, в них примут участие 150 пациентов, передает ТАСС.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что ведет совместные клинические исследования по комбинации "Спутника Лайт" с рядом вакцин зарубежного производства. В сообщении РФПИ не уточняется, вакцины каких разработчиков участвуют в исследованиях на совместимость.

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