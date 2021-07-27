ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минздрав одобрил совместное испытание вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"

08:36
  • вторник
  • 27 июля 2021

В исследовании примут участие 150 пациентов, оно завершится в марте 2022 года

Минздрав разрешил клинические исследования комбинации вакцины "Спутник Лайт" и препарата британско-шведской компании AstraZeneca.

Из государственного реестра лекарственных средств следует, что целью клинического исследования является "изучение безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S, вводимых по схеме гетерологичный прайм-буст".

Исследования проведут в пяти медицинских организациях, в том числе в НИИ гриппа имени Смородинцева, Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени Павлова и ГК "Медси". Испытания продлятся до 2 марта 2022 года, в них примут участие 150 пациентов, передает ТАСС.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что ведет совместные клинические исследования по комбинации "Спутника Лайт" с рядом вакцин зарубежного производства. В сообщении РФПИ не уточняется, вакцины каких разработчиков участвуют в исследованиях на совместимость.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Вакцина AstraZeneca
Вакцина AstraZeneca
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.