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Лимоны и чеснок стали самыми подешевевшими продуктами в России

09:41
  • вторник
  • 27 июля 2021

За полгода их стоимость снизилась на 10-30%

За первое полугодие 2021 года в России сильнее всего в рознице подешевели лимоны и чеснок. Стоимость цитрусовых упала на 30% в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года.
В России из-за пандемии подорожают школьные принадлежности

Теперь в среднем килограмм лимонов можно купить за 131,9 рублей. В 2020 году их цена доходила до 189,4 рублей за килограмм.

Подешевел и чеснок. Его стоимость снизилась без малого на 10% и составила 229,6 рублей за килограмм вместо 254,5 рублей, передает РБК.

Ранее россиян предупредили, что из-за пандемии коронавирусной инфекции ожидается подорожание школьных принадлежностей. Рост цен может достигать 30%.

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