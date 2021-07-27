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Посол Эфиопии рассказал о любви жителей его страны к России и Путину

09:53
  • вторник
  • 27 июля 2021

В Эфиопии особое отношение к России

В Эфиопии хорошо знают и любят Россию, заявил эфиопский посол в Москве Алемайеху Тегену Аргау. По словам дипломата, его соотечественники уважают российского президента Владимира Путина, а некоторые даже носят с собой его фотографию.

"Эфиопы знают Россию очень хорошо. Если вы сейчас подойдете к человеку в Эфиопии и спросите его о России, он вам расскажет больше, чем вы знаете. Потому что Россия на разных этапах помогала нашей стране. Если вы скажете: я из России, эфиопы к вам будут очень положительно относиться. Они иногда носят фотографии Путина с собой. Путина в Эфиопии знают очень хорошо. А Россия в Эфиопии — любимая страна", - рассказал посол.

Он объяснил, что во времена СССР многие эфиопские студенты ехали учиться в Россию. Даже сейчас в стране есть много русскоговорящих граждан.

Помнят и любят в Эфиопии и Пушкина, предки которого были родом из этой страны. Посол отметил, что в столице и в здании посольства в Москве установлены памятники поэту, передает РИА Новости.

"Эфиопия — это колыбель человечества. Здесь был обнаружен первый известный науке австралопитек — Люси. И, кстати, кофе тоже появился именно в Эфиопии. Первые христианские храмы в Лалибэла, долина реки Омо, город Харэр — много чего вы найдете только в нашей стране. Кстати, в Эфиопии большая православная община, что позволяет организовать паломничество. У нас вообще много общего с Россией — Пушкин, например", - добавил дипломат.

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