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Ущерб от наводнения в Забайкалье оценили почти в 4 млрд рублей

09:18
  • вторник
  • 27 июля 2021

Только третья волна нанесла ущерб в 2,2 млрд

Власти Забайкалья оценивают ущерб от паводков в 2021 году в 3,7 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов на онлайн-совещании правительства по чрезвычайным ситуациям на Дальнем Востоке.

Премьер-министр Михаил Мишустин, комментируя ситуацию в Дальневосточном округе, заявил о необходимости ускорить строительство гидротехнических сооружений для защиты от паводка. Он также поручил ускорить процесс оценки ущерба , чтобы граждане не стояли в очередях за справками для получения компенсаций.

В свою очередь, глава МЧС Евгений Зиничев рассказал, что масштаб ЧС в регионах Дальнего Востока в результате паводка в 2021 году меньше, чем годом ранее.

"В отличие от весеннего половодья, которое у нас прошло без каких-либо существенных последствий - ЧС не объявлялся, было подтоплено 64 дома, - летний паводок стал серьезным испытанием для всей системы РСЧС, хотя и не достиг уровня и последствий 2019 года, когда было подтоплено более 13 тыс. жилых домов", - сказал он (цитата по ТАСС).

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