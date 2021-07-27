Собянин рассказал о планах "Единой России" по программе реабилитации переболевших COVID-19

Это важнейшая задача московского здравоохранения на ближайшие годы

Важнейшей задачей московского здравоохранения ближайших лет станет комплексная реабилитация и профилактика осложнений у людей, переболевших ковидом. Об этом сообщается на персональном сайте Сергея Собянина.

Как заявила на встрече с кандидатами в депутаты Госдумы главный врач КГБ №52 Марьяна Лысенко, ковид зачастую проходит с ущербом для здоровья трудоспособного населения, а в особой опасности находятся молодые люди, которые могут получить хронические заболевания.

"Это проблема, которая требует от нас ей заняться. Это важно и для населения Москвы, и для России в целом", - заявила Лысенко.

"Да, конечно, реабилитацией надо заниматься. И президент [России Владимир Путин] об этом сказал", - сказал Сергей Собянин.

Видео со встречи кандидатов в депутаты Госдумы:

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