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"Еще рано провожать лето": Вильфанд рассказал о погоде в августе

09:57
  • вторник
  • 27 июля 2021

Последний месяц лета может удивить высокими температурами

В августе еще могут быть жаркие дни даже несмотря на то, что климатический пик жары в этом году придется на 31 июля – 1 августа, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Метеоролог объяснила, каким прогнозам погоды можно доверять

Синоптик объяснил, что в среднем самые высокие температуры наблюдаются в последние дни июля и в начале августа. Однако это не означает, что в августе стоит ожидать лишь постепенного похолодания.

"Если проанализировать температурный фон за последние 15 лет, то оказывается, что и в середине августа бывают очень жаркие дни, около +30 градусов, и даже в конце августа. Нельзя так декларировать. Еще рано провожать лето", - объяснил Вильфанд.

Он добавил, что более точный прогноз на последний месяц лета в Гидрометцентре подготовят к концу этой недели, передает РИА Новости.

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