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Купальный сезон в Москве в этом году продлится дольше обычного

10:38
  • вторник
  • 27 июля 2021

Купаться можно будет и после Ильина дня

Вода в водоемах Москвы и Подмосковья останется теплой и пригодной для купания даже после 2 августа, заверил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Еще рано провожать лето": Вильфанд рассказал о погоде в августе

Согласно народному поверью, в Ильин день, который отмечается 2 августа, купальный сезон закрывается. Вода становится слишком холодной для купания. Но в этом году ситуация складывается по-другому, рассказал синоптик.

"Купальный сезон еще продолжается и не закончится 2 августа, в Ильин день, потому что будет вполне нормальная летняя погода. По крайней мере, в начале августа", - передает РИА Новости слова Вильфанда.

Он также рассказал, что август еще порадует жителей столичного региона жаркой погодой.

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