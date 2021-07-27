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Россияне взяли бронзу в стрельбе из винтовки на ОИ

10:07
  • вторник
  • 27 июля 2021

Это 16-я медаль сборной России на летних Играх

Спортсмены Сергей Каменский и Юлия Каримова завоевали бронзовую медаль Олимпийских игр в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в соревнованиях смешанных команд (миксте). Как передает ТАСС, Каменский и Каримова в матче за бронзу оказались точнее команды Южной Кореи – 17-9.

Ранее другая пара стрелков — Анастасия Галашина/Владимир Масленников — заняли пятое место во второй квалификации и завершили выступление на турнире.

Российская команда идет на четвертом месте в медальном зачете, имея в активе пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды.

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