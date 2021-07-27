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В Москве поймали распространителя поддельных сертификатов о вакцинации

10:09
  • вторник
  • 27 июля 2021

Мужчина продавал документ за пять тысяч рублей

Московская полиция задержала 30-летнего приезжего, который продавал поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса.
Более 700 поддельных сертификатов о вакцинации изъяли в Москве

Как удалось выяснить правоохранительным органам, злоумышленник предлагал купить фальшивый сертификат о вакцинации против коронавируса на интернет-сайте за пять тысяч рублей. Заказ доставлялся клиенту с помощью курьера.

В ходе обыска у подозреваемого изъяли 300 более 300 бланков сертификатов и 20 уже заполненных и готовых к продаже документов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На данный момент сайт, через который распространялись поддельные сертификаты, заблокирован. Полиция ищет остальных участников преступления.

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