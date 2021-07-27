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Четвертый день ОИ: первое за 25 лет золото в плавании и другие успехи россиян

11:42
  • вторник
  • 27 июля 2021

Сборная России одержала новые победы в Токио

Новые победы нашей сборной в Токио. Впервые за последние 25 лет Россия выиграла олимпийское золото в плавании. На дистанции 100 метров на спине победил Евгений Рылов. Он установил новый европейский рекорд. В этой же дисциплине россиянин Климент Колесников стал вторым. До медали высшей пробы ему не хватило двух сотых секунды.

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Еще одну награду в копилку сборной завоевали Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов. У них серебро в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров.

Бронза - у наших Юлии Каримовой и Сергея Каменских. Дуэт стал третьим в стрельбе из пневматической винтовки.

Место на пьедестале обеспечил тхэквондист Владислав Ларин. Сегодня он поборется за золото в весовой категории свыше 80 килограммов.

Сегодня в Токио разыгрывают 22 комплекта наград. Россияне выступают сразу в нескольких дисциплинах, в том числе в триатлоне, фехтовании, гребном слаломе, маунтинбайке, дзюдо, спортивной гимнастике, передает "ТВ Центр".

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