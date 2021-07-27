Мишустин назвал предельные цены на билеты дальневосточной авиакомпании

Максимальная цена — 10 900 рублей

Новый аэровокзал в Южно-Сахалинске необходимо ввести в эксплуатацию до конца 2022 года. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин.

Глава правительства проинспектировал строящийся комплекс, который несколько лет назад был законсервирован из-за проблем прежних подрядчиков. Мишустин призвал жёстко контролировать все этапы работ.

Также премьер выслушал доклад представителей Единой дальневосточной авиакомпании, которая создаётся по поручению Владимира Путина. Глава кабмина призвал наладить обратную связь с пассажирами и контролировать цены на билеты. Они не должны быть дороже 10 900 рублей.

В ходе рабочей поездки Мишустин провёл совещание по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке. Премьер поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с паводками и пожарами в их регионах, а также призвал ускорить выплаты компенсаций, передает "ТВ Центр".

"Прошу все службы, руководство регионов постараться ускорить этот процесс. Поменьше бюрократии. Чтобы людям, которые и так потеряли немало, не пришлось бы бегать за справками и тратить время в бесконечных очередях. Сложная ситуация сейчас в Республике Саха - Якутия. Правительство уже направило дополнительно почти 400 миллионов рублей на борьбу с огнём. А всего в текущем году мы выделили на эти цели около 3 миллиарда рублей", - заявил премьер Михаил Мишустин.

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