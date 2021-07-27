Рейды и выездная вакцинация: как идет борьба с ковидом в российских регионах

Количество привитых россиян уверенно растет по всей стране

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили более 23 тысяч новых случаев коронавируса. Из больниц выписаны 20 тысяч 116 человек.​ Сдержать распространение инфекции может каждый из нас. Достаточно сделать прививку, а также носить маску и перчатки. Соблюдение санитарных норм по всей стране проверяют в ходе рейдов.

- На входе в торговый центр висит табличка о том, что вход в торговый центр осуществляется в масках. И всё равно находятся люди, которые игнорируют все правила безопасности.

- То есть мне на работе в маске и перчатках ходить и после? Я сейчас не могу маску снять?

Впрочем, большинство посетителей этого торгового центра всё же прислушались к рекомендациям, маски надевают без подсказки сотрудников правоохранительных органов. Понимают, что полное пренебрежение к действующим санитарным нормам может спровоцировать очередной всплеск заболеваемости. Сотрудники ОАТИ ежедневно проводят проверки в местах массового скопления людей. В сфере интересов - клубы, рестораны и театры. В одном из московских развлекательных заведений - целый список нарушений.

"Персонал находился в заведении без средств индивидуальной защиты: перчатки, маски. В зале данного заведения не соблюдались требования по социальному дистанцированию, что выражалось в плотной посадке посетителей и зрителей, которые пришли на концерт", - заявил главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.

Теперь клубу грозит штраф до 300 тысяч рублей. Сумма, может, и не ударит по кошельку владельцев, но ведь гораздо проще добросовестно следовать противоэпидемическим нормам. В таком случае новые ограничения вводить не понадобится. Но очевидное решение проблемы - вакцинация.

Количество привитых уверенно растёт по всей стране. Делать укол идут трудовыми коллективами и семьями. Для удобства сотрудников некоторые предприятия вызывают медиков прямо на работу. Выездные бригады приезжают со всем необходимым.

Вакцина не является стопроцентной гарантией от болезни. Однако отечественные препараты - и это подтверждают исследования врачей - помогают легче перенести коронавирус и переболеть дома, а не в красной зоне на реанимационной койке. Те, кто уже сделал укол, призывают не верить страшилкам из интернета.

В список стран, которые без проблем пускают российских туристов, привитых от коронавируса, добавилась Венгрия. Будапешт первым в Евросоюзе одобрил "Спутник V" и неоднократно критиковал Европейскую ассоциацию лекарственных препаратов за намеренное затягивание регистрации препарата. Впрочем, процесс вроде бы сдвинулся. Минздрав России одобрил совместные испытания комбинации вакцины "Спутник Лайт" и AstraZeneca. Исследования будут продлятся до марта 2022 года.

Александра Сергомасова. "ТВ Центр".

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