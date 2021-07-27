Байден объявил о прекращении боевой миссии США в Ираке

Все боевые операции прекратятся к 31 декабря

Вашингтон завершает боевую миссию в Ираке и меняет её роль на тренировочную. Американский контингент покинет территорию республики к концу этого года. Но в то же время военное сотрудничество на этом не закончится. Хотя ранее делегация Ирака подтвердила, что страна не нуждается в присутствии иностранных сил. При этом сейчас Штаты выводят свои войска из Афганистана.

Эпоха борьбы с международным терроризмом на Ближнем Востоке, которую США объявили после 11 сентября, официально подходит к концу. Жирную черту под двадцатилетней кампанией поставит завершение военной миссии в Ираке. К 31 декабря Вашингтон свернёт все боевые операции. Об этом Джо Байден и премьер-министр исламской республики Мустафа аль-Казыми договорились на встрече в Вашингтоне.

"Мы поддерживаем укрепление иракской демократии и надеемся, что парламентские выборы, намеченные на октябрь, состоятся. Мы привержены сотрудничеству в сфере безопасности. Наша общая борьба против терроризма жизненно важна для региональной стабильности. Взаимодействие в этой области продолжится и дальше", - заявил президент США Джо Байден.

"Сегодня двусторонние отношения Ирака и США крепче, чем когда-либо. Мы продолжим сотрудничать в сфере экономики, защиты окружающей среды, здравоохранения, образования и культуры. Надеюсь на дальнейшее сближение наших стран", - говорит премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми.

Американцы вошли в Ирак в 2003 году для свержения Саддама Хусейна. А спустя 11 лет развернули на территории республики другую военную кампанию - по борьбе с запрещённым в России "Исламским государством". Сейчас в стране находятся 2,5 тысячи военных США. Часть из них останутся и после вывода основного контингента - будут консультировать и обучать местных солдат и офицеров, а также участвовать в обмене развединформацией. Также Вашингтон обещает поддерживать курдские военизированные формирования, которые сыграли заметную роль в борьбе с экстремистами. Всё это, как подчеркивают в Вашингтоне, призвано укрепить иракский боевой потенциал.

"Делегации подчеркнули, что базы, используемые контингентом США и коалиции, являются иракскими и функционируют в соответствии с действующими законами страны. Это не базы США и коалиции, международный контингент присутствует только для поддержки правительства Ирака в борьбе террористами", - сообщили в Госдепе США.

Итог долгого военного присутствия американцев в Ираке - внутренние конфликты и экономический раздрай, от которого страна не может оправиться ещё со времён свержения Хуссейна. Терроризм не побеждён, а вывод американского контингента ещё больше обострит обстановку.

Как это уже происходит в Афганистане, где после ухода военных США боевики один за другим захватывают новые города. Под их контролем - значительная часть территории. Но разгребать проблемы предстоит местным властям, а вовсе не Соединённым Штатам, которые вовремя умыли руки.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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