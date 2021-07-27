УПЦ отпразднует 1033-летие крещения Руси крестным ходом

Духовенство опасается провокаций

Вопреки гонениям и расколу. Через считанные часы в Киеве пройдёт многотысячный крестный ход, приуроченный ко Дню Крещения Руси. Массовое шествие организовала Каноническая церковь, которая сохранила единство с Московским патриархатом. Представители духовенства опасаются провокаций.

О масштабах празднования Дня Крещения Руси и о сложных отношениях Канонической УПЦ с государством говорят колоссальные меры безопасности, принятые в Киеве. Центр города перекрыт с 6 утра. Полиция дежурит на каждом углу. В режим повышенной готовности приведены взрывотехнические службы и кинологи. Обстановка тревожная.

Однако это не помешало тысячам верующих со всех уголков страны отправиться в путь, чтобы сегодня оказаться в столице, где состоится большой крестный ход. Автобусы с паломниками прибывают даже из самых маленьких населенных пунктов.

- Завтра день рождения нашей церкви, для славян это вторая Пасха. Мы едем, чтобы показать что мы есть, что нас много.

День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской церкви 28 июля. Он совпадает с днем памяти князя Владимира, крестителя Руси. Но уже сегодня днем на Владимирской горке состоится молебен, а затем верующие пройдут крестным ходом до Киево-Печерской лавры. Шествие в этом году посвящено идее верности православию, объединяющему народы, а возглавит его предстоятель Украинской православной церкви, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

"Крещение сделало наш народ величественным, красивым и благородным. Крещение превратило наших людей из самолюбов в тех, кто любит Бога. Поэтому я искренне поздравляю всех вас с днем Крещения нашей земли, нашего народа, и желаю, чтобы каждый из нас помнил об этом, что мы являемся потомками святого князя Владимира и по плоти, и по вере", - сказал митрополит Онуфрий.

Усилиями руководства страны в декабре 2018 года в Киеве образовалась неканоническая православная церковь, которую называют раскольниками. Петр Порошенко смог добиться для нее получения томоса об автокефалии, и это породило противоречия в украинском обществе.

Каноническая Украинская православная церковь сохранила единство с Московским патриархатом и поэтому ее служители столкнулись с гонениями и дискриминацией, которые усугубляются из года в год. Церкви и храмы захватывали радикалы, а на прихожан нападали.

"Бывают разные препятствия, но, слава Богу, мы все понимаем и со смирением все принимаем, мы молимся, чтобы Бог нас укреплял, с божьей помощью мы добрались сюда сегодня", - говорит священнослужитель.

Вот и сегодня духовенство опасается провокаций. Но надеется, что количество участников шествия поможет вразумить власти и заставит прислушаться. В шествии в Киеве будут участвовать официальные делегации Сербской и Чешской церквей, паломники из Черногории. Празднования продолжатся три дня.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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