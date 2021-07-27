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Власти Крыма придумали, как стабилизировать цены на продукты

14:45
  • вторник
  • 27 июля 2021

Необходимо обеспечить отечественным сельхозпроизводителям прямой доступ на ярмарки и рынки

Стабилизацию и снижение цен на продукты обсудили в Крыму на совещании специальной рабочей группы в Госсовете республики, передает "ТВ Центр".

В заседании приняли участие депутаты, представители профильных министерств, ведомств и торговых сетей, а также фермерских хозяйств. Говорили о совместном предложении правительства и партии "Единая Россия", которое ранее поддержал Владимир Путин. Согласно инициативе, необходимо обеспечить отечественным сельхозпроизводителям прямой доступ на ярмарки и рынки.

"Мы, конечно, планируем увидеть результаты данных мер уже в ближайшее время. Какие это меры - это заключение непосредственно меморандумов, это расширение торговых ярмарок минимум в 2 раза, прямое взаимодействие сельхозпроизводителей напрямую с ритейлом, без посредников", - заявила депутат госсовета Крыма, член фракции "Единая Россия" Оксана Доброрез.

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