Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 10-летней Варвары Анкудимовой

Девочка страдает тяжелым онкологическим заболеванием - остеосаркомой 3-й стадии

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!"

Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Анкудимовой Варвары из города Фурманова Ивановской области. У девочки диагностирована остеосаркома третьей стадии. Это уже вторая опухоль, первую удалось победить в раннем детстве, но возникли осложнения. Варя проходит лечение в онкоцентре имени Блохина. Девочка перенесла уже несколько серьезных операций и блоков химиотерапии - у нее большие шансы на выздоровление. Но для того, чтобы она снова смогла ходить, ей нужен эндопротез коленного сустава, который по мере роста ребенка сможет удлиняться без дополнительных разрезов под воздействием электромагнитного поля. Такой имплант стоит очень дорого - больше двух миллионов рублей, у мамы девочки, которая растит ее одна, таких денег нет, поэтому Варе сейчас очень нужна ваша помощь.

Анкудимова Варвара, 10 лет, сумма - 2 100 000 рублей. Чтобы помочь, отправьте любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 8385. Доступно абонентам МТС, Мегафон, Билайн и Теле2.

Еще раз напомню – эндопротез нужен Варе как можно скорее, чтобы она снова смогла ходить. Поэтому ваша помощь ей нужна прямо сейчас! Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого достаточно отсканировать QR-код на экране с помощью вашего мобильного телефона и выбрать удобный способ.

Солнце согревает лицо, а волосы разлетаются от ветра - такие простые и уже забытые ощущения, из которых и должна состоять жизнь десятилетней девочки. Уже два года Варя не каталась на качелях - боялась, что не получится сесть.

- Я вообще сомневалась, что у нее это получится. - А я сомневалась, но хотела!

На площадке хочется забыть, что это двор социальной гостиницы для тяжелобольных детей, и просто чувствовать себя самой обычной девочкой - пройти без костылей по лестницам и покружиться на карусели. Обратно в номер Варя возвращается на маминых руках, без помощи на второй этаж ей не подняться. Яркий рыжий парик отправляется на место, а Варя остается со своим самым большим желанием:

- Чтобы наконец нормально ходить, без ортеза и вот этих палок, костылей.

Подошва правой сандалии у Вари - всегда чистая и новая. Больная нога намного короче, это последствие осложнений после первой опухоли, которую у девочки диагностировали и вылечили в годовалом возрасте.

- Когда мы лечили первую опухоль, лазером задели систему роста в коленке, и она начала медленнее расти, чем вторая.

После первой опухоли у Вари наступила ремиссия. На шесть лет семья забыла о болезни. Варя научилась кататься на самокате и пошла в школу. Но третий класс пришлось заканчивать дистанционно.

"МРТ показала изменение на снимке кости - маленькую-маленькую черточку. К сожалению, эта черточка начала расти. Воспринято, конечно, это было тяжело", - рассказала мама Варвары Оксана Анкудимова.

Новая опухоль быстро увеличивалась. Из-за локализации в районе колена нога перестала выпрямляться, и девочке потребовались костыли. Варя снова прошла через все: интенсивное лечение и операция. На место удаленного участка пораженной кости девочке поставили протез, и она начала заново учиться ходить. Но уже через полгода имплант пришлось удалить - произошло инфекционное заражение. Теперь вместо протеза в ноге у Вари спейсер - это специальный медицинский цемент с антибиотиком. С ним очень неудобно. Нога должна всегда быть прямой, и на нее нельзя опираться.

- Она не очень крепкая, если наступлю, то может съехать этот бетон, и придется все заново делать.

Организм Вари уже достаточно окреп для того, чтобы провести еще одну операцию и поставить новый эндопротез. Он нужен как можно скорее, чтобы ногу снова можно было сгибать и разрабатывать. С временным имплантом Варя теряет время.

"Нога без дела практически год, атрофируются мышцы, теряется сила в ноге", - переживает мама девочки.

Эндоротез, который нужен Варе, изготавливается индивидуально и стоит очень дорого - больше двух миллионов рублей. Оксана воспитывает дочь одна, а сейчас, когда постоянно нужно быть рядом со своим ребенком, возможности работать у нее нет.

Чтобы помочь, можно отправить SMS на номер 8385 и указать в тексте любую сумму цифрами. У себя дома в небольшом городке Ивановской области Варя живет на пятом этаже, лифта нет, поэтому она привыкла гулять только на балконе. Но в силах каждого из нас помочь это изменить, чтобы вернуть упорной и хрупкой девочке полноценную жизнь и возможность двигаться.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Варвары Анкудимовой, программа 1240

Наталья Тарасова, Александр Медведев, Роман Сорокалетов. "ТВ Центр".

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