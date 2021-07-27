Бразильский серфингист завоевал первое в истории золото ОИ

Этот вид спорта вошел в программу в 2016 году

Бразилец Итало Феррейра стал первым в истории чемпионом Олимпийских игр по серфингу.

Он победил японца Каноа Игараси в мужском финале и завоевал первую золотую медаль в этом виде спорта на ОИ, передает ТАСС. Бронза досталась австралийцу Оуэну Райту.

Международный олимпийский комитет (МОК) включил серфинг в программу Олимпийских игр в Токио на сессии в 2016 году.

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