Бразильский серфингист завоевал первое в истории золото ОИ

Этот вид спорта вошел в программу в 2016 году
Бразилец Итало Феррейра стал первым в истории чемпионом Олимпийских игр по серфингу.
Он победил японца Каноа Игараси в мужском финале и завоевал первую золотую медаль в этом виде спорта на ОИ, передает ТАСС. Бронза досталась австралийцу Оуэну Райту.
Международный олимпийский комитет (МОК) включил серфинг в программу Олимпийских игр в Токио на сессии в 2016 году.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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