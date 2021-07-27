Стало известно, сколько россиян сталкивались с обманом в вакансиях

Приукрасить действительность порой могут не только соискатели, но и работодатели

Свыше двух третей россиян признались, что сталкивались с ложью в вакансиях, предлагаемых потенциальными работодателями, показало исследование сервиса "Работа.ру".

"74% респондентов отметили, что им приходилось сталкиваться с ложью в вакансиях от работодателей. 79% сталкивались с неправдивой информацией в вакансиях о размере заработной платы, а 71% — о списке рабочих обязанностей", - сообщили аналитики.

Еще две трети опрошенных рассказали о неверной информации об условиях труда, а 45% неправильно проинформировали об официальном оформлении выплат. 36% респондентов отметили, что работодатели нередко преувеличивают возможный карьерный рост, а 29% получали ложные сведения о рабочем графике.

Кроме того, 14% работодателей лгали об оформлении по ТК РФ или о дружном коллективе, а 12% скрывали правду о месте работы. Еще 10% респондентов были обмануты информацией о размере соцпакета в компании, а 5% — информацией о командировках.

При этом 40% смогли узнать об обмане только в процессе собеседования, а 21% выяснили правду благодаря отзывам бывших сотрудников компании. Остальные поняли реальное положение дел только после трудоустройства, передает РИА Новости.

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