В России коронавирусом заболели еще 23032 человека

Вылечились 20116 человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 23032 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 779 человек, выздоровели 20116 заболевших.

В Москве за сутки заболели 2623 человека, в Подмосковье - 1973, в Санкт-Петербурге - 1923.

За весь период пандемии в стране выявлено 6172812 случаев инфекции. Умерло 155380 пациентов. Выздоровели 5526950 человек.

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