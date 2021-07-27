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В олимпийском Токио зафиксирован рекордный прирост заражений коронавирусом

11:25
  • вторник
  • 27 июля 2021

В городе проходят соревнования

В Токио за минувшие сутки выявили 2 848 случаев коронавирусной инфекции.

Это абсолютный рекорд для столицы Японии за последнее время, передает ТАСС. Предыдущий максимум был зафиксирован 7 января - 2 520 случаев инфицирования.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа.

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