В Кузбассе женщина спасла жизнь выпавшему из окна малышу (видео)

Прохожая бросила сумки и кинулась на помощь

В Новокузнецке женщина поймала выпавшего из окна полуторогодовалого мальчика

Инцидент произошел на улице Сибиряков-Гвардейцев. Прохожая заметила в окне второго этажа малыша. Женщина подбежала с протянутыми руками и успела поймать его.

В момент произошедшего родители ребенка находились дома. Услышав крик на улице, они подбежали к окну и увидели женщину, державшую на руках их ребенка.

Женщина передала им в руки малыша и ушла. У мальчика диагностировали незначительные ушибы.

Спустя время полицейские через соцсети и СМИ попросили откликнуться женщину-спасительницу, передает РИА Новости. Ей оказалась 64-летняя Светлана Санарова. В тот момент она возвращалась из магазина с покупками. Увидев мальчика в оконном проеме, она бросила пакеты на землю и побежала его спасать.

Руководство МВД по Новокузнецку намерено встретиться с женщиной и поблагодарить ее за отзывчивость.

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