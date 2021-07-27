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Новое руководство ХК "Динамо" Москва сосредоточилось на спортивных достижениях

11:44
  • вторник
  • 27 июля 2021

Команда проходит сборы в Нижегородской области

Столичный хоккейный клуб "Динамо" проходит предсезонные тренировочные сборы в Нижегородской области. План сборов выполнен примерно на 70%, говорится в видеоролике со сборов, опубликованном на официальном сайте клуба.

"Если брать по всему сбору, команда приятно удивила - приняла нагрузку. Команда все выполняет, никто не ноет. Все работают, и приятно, что все друг за друга переживают, поэтому могу сказать, что сбор пока проходит плодотворно. Была опаска, что могут не принять нагрузки, не выдержать их, но как я уже сказал, пока выдерживают", - сказал тренер клуба Александр Савченков.

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