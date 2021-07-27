Петр Толстой проверил ход капремонта филиала детской поликлиники № 148 в Марьино

Ремонтные работы закончатся в 2022 году

Депутат Госдумы Петр Толстой лично проинспектировал третий филиал Детской городской поликлиники № 148 в Марьино на Новочеркасском бульваре. В здании с февраля идет капитальный ремонт.

В ходе работ в поликлинике поменяют окна и двери, заменят внутренние коммуникации и укрепят несущие конструкции. Затем помещения ждет косметический ремонт. Реконструкция затронет и фасад здания. Кроме того, учреждение получит новое медоборудование.

"После ремонта здесь будет не только новое оборудование, но и врачи получат возможность работать в нормальных условиях. Видно, что есть взаимопонимание между медиками, которые будут трудиться здесь, и проводящими реконструкцию строителями", - заявил парламентарий.

Поликлинику ремонтируют по новому московскому стандарту. Расположение кабинетов в здании продумано таким образом, чтобы избежать очередей и учесть потребности пациентов. Рабочие зоны медиков разделят по этажам. На первом будут принимать анализы, выдавать справки и вести прием дежурного врача. На втором этаже разместят педиатрическое отделение. На третьем будут вести прием узкие специалисты, на четвертом – медики отделения реабилитации. На пятый этаж переедут все административные помещения. Толстой заверил, что лично проконтролирует качество выполнения всех работ.

Предполагается, что ремонт будет завершен в конце следующего года, а до тех пор жители района могут обращаться в первый филиал медучреждения на Новочеркасском бульваре, 6, строение 1.

Здание поликлиники было построено в 1989 году, сейчас к нему прикреплено 7,6 тысяч пациентов.

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