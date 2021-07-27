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Светлана Разворотнева прошла ревакцинацию препаратом "Спутник Лайт"

12:23
  • вторник
  • 27 июля 2021

По ее словам, угроза здоровью россиян сохранится, пока не привьется абсолютное большинство

Советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева прошла ревакцинацию в одной из городских поликлиник. Она подчеркнула, что повторная прививка необходима в свете сложившейся эпидемиологической ситуации в столице и появления новых штаммов коронавируса.

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По словам Разворотневой, она и все члены ее семьи вакцинировались еще в конце прошлого года.

"Прививку мы перенесли легко, до сих пор никто из нас коронавирусом не болел, хотя я нахожусь в постоянном контакте с огромным количеством людей, многие из моих непривитых коллег перенесли болезнь. Сейчас пандемическая ситуация обострилась, осенью она может стать еще сложнее, к этому лучше подготовится заранее - обезопасить себя и других. Поэтому я приняла решение ревакцинироваться", - заявила советник мэра.

Она рассказала, что вакцинировалась препаратом "Спутник Лайт" в Городской поликлинике №210 Департамента здравоохранения Москвы.
Эта вакцина однокомпонентная и подходит тем, кто делает прививку повторно. Правила прохождения процедуры просты: совершеннолетие, отсутствие простудных заболеваний и обострения хронических недугов в течение двух недель до прививки.

"Наши медики уже более полутора лет работают на износ, спасая жизни людей, заразившихся новым вирусом. Он кардинально изменил наш привычный уклад и, видимо, останется с нами надолго. Появляются новые штаммы, для многих заболевание становится фатальным. Российские ученые изобрели вакцину, которая помогает всему миру бороться с пандемией, но угроза общественному здоровью в нашей стране сохранится до тех пор, пока не привьется абсолютное большинство россиян, - заявила Разворотнева.

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