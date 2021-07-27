Мощный взрыв прогремел на химзаводе Bayer в Германии (видео)

Там производят лекарства и продукцию для сельского хозяйства

В Германии прогремел взрыв на химико-фармацевтической транснациональной корпорации Bayer.

Инцидент произошел в городе Леверкузене на юге федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Местных жителей попросили не выходить из дома.

На кадрах, которые распространились в Сети, можно заметить черный густой дым, распространяющийся от предприятия.

На заводе производят лекарства и продукцию для сельского хозяйства. Причина взрыва пока не установлена.

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