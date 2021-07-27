Депутаты предложили запретить тратить детские пособия на алкоголь

Будет создан механизм отслеживания

Россиянам могут запретить тратить пособие на ребенка на покупку спиртных напитков и табачных изделий.

Законопроект в нижнюю палату парламента внесли депутаты курганской областной Думы. Изменения предлагается внести в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".

Осуществлять контроль за расходом детских денег планируют с помощью специального электронного счета, транзакции с которого будут отслеживаться, передает ТАСС.

"Полагаем, что внесение соответствующих изменений <…> будет способствовать защите прав и законных интересов несовершеннолетних", - сообщили авторы законопроекта.

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