"Мы с тобой": Егор Крид спел песню МакSим в ее поддержку

Певец посвятил ей номер на своем концерте

Егор Крид поддержал тяжелобольную певицу МакSим, посвятив ей номер на своем концерте. Видео он разметил в инстаграме со словами "Держись, мы с тобой".

На своем концерте в Ялте он попросил многотысячный зал исполнить вместе с ним хит МакSим "Отпускаю". Зрители подпевали зазвучавшей фонограмме в исполнении певицы. В руках они держали включенные телефоны. Сам Крид снимал все происходящее со сцены.

"Выздоравливай! Ты очень сильная! Мы все тебя любим и целуем", - сказал рэпер, завершая номер.

19 июня стало известно, что МакSим (Марина Абросимова) госпитализирована с пневмонией. Ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Накануне телеграм-каналы сообщили, что певицу вывели из медикаментозного сна, однако ее менеджер сообщения опровергла. По словам Маргариты Соколовой, врачи иногда выводят МакSим в сознание, "чтобы мозг работал".

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