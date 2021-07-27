Алеся Кафельникова раскрыла имя и пол новорожденного ребенка

22-летняя модель подробно рассказала о беременности и родах

Модель Алеся Кафельникова, дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова, раскрыла подробности беременности и родов, а также назвала пол и имя новорождённого ребенка.

Во время общения с поклонниками в инстаграме она сообщила, что дочь зовут Киара. Она родила малышку за шесть часов. "Можно повторить даже", - намекнула на будущее пополнение в семье 22-летняя Кафельникова.

"За время беременности набрала 16 килограммов, уже ушли 12. Думаю, мне еще пару массажей, и я приду в изначальную форму. Роды я ждала, хотела новых ощущений. Тем более я люблю пострадать", - написала модель.

Дочь родилась от мужа, 35-летнего владельца рекламного агентства Георгия Петришина. Кафельникова и Петришин поженились в конце мая.

Новость о рождении малыша впервые обнародовал отец Алеси - теннисист Кафельников. 23 июля спортсмен написал в ивитере: "Сегодня напьюсь! Повод для этого шикарный".

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