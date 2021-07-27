Безруков показал видео с новорожденным сыном

Малыша с мамой забрали из роддома

Российский актер Сергей Безруков опубликовал видео с супругой и новорожденным сыном из роддома.

Жена Безрукова Анна Матисон 24 июля родила мальчика, которого решили назвать Василием. Актер показал трогателньый момент знакомства старших детей с младшим братом.

"Спасибо нашему замечательному врачу Юлии Вученович! За Машу, Степу и теперь Васеньку!", - написал он в Instagram.

Безруков стал отцом в пятый раз. У актера уже есть четырехлетняя дочка Маша и двухлетний сын Степан от Матисон, а также двое детей от актрисы Кристины Смирновой — 13-летняя дочь Саша и восьмилетний сын Иван. В пятнадцатилетнем браке с Ириной Безруковой детей не было.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram