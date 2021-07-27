ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Безруков показал видео с новорожденным сыном

13:02
  • вторник
  • 27 июля 2021

Малыша с мамой забрали из роддома

Российский актер Сергей Безруков опубликовал видео с супругой и новорожденным сыном из роддома.
"Ура, нас стало больше!" Сергей Безруков стал отцом в пятый раз

Жена Безрукова Анна Матисон 24 июля родила мальчика, которого решили назвать Василием.  Актер показал трогателньый момент знакомства старших детей с младшим братом.

"Спасибо нашему замечательному врачу Юлии Вученович! За Машу, Степу и теперь Васеньку!", - написал он в Instagram.

Безруков стал отцом в пятый раз. У актера уже есть четырехлетняя дочка Маша и двухлетний сын Степан от Матисон, а также двое детей от актрисы Кристины Смирновой — 13-летняя дочь Саша и восьмилетний сын Иван. В пятнадцатилетнем браке с Ириной Безруковой детей не было.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Сергей Безруков с женой и новорожденным ребенком возле роддома
Сергей Безруков с женой и новорожденным ребенком возле роддома
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.