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Диетолог напомнил об опасности ранних арбузов

14:14
  • вторник
  • 27 июля 2021

Эксперты советуют покупать их в конце лета

Ранние арбузы следует есть с осторожностью, поскольку велика вероятность пищевого отравления, предупредил диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев.
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Врач посоветовал не скупать только-только появившиеся на прилавках арбузы, а подождать до начала осени.

"Важно, чтобы люди понимали, что чем позже они покупают арбуз, тем лучше. То есть самое лучшее время - это примерно вторая половина августа и сентябрь. В этот период они вызревают на территории России без применения всяких химикатов и пестицидов", - объяснил специалист.

Он подчеркнул, что и в этом случае можно купить арбуз, выращенный на натуральных удобрениях или в теплице, но такие пложы куда менее опасны для здоровья.

"Минус этого заключается в том, что арбуз не успел дозреть, накопить витаминов. В целом это не критично. При этом есть и второй вариант – ягода, выращенная на химических удобрениях. И тут в организм вместе с арбузом будут попадать все эти химкомпоненты", - заявил Арзамасцев.

Он добавил, что "плохие" арбузы могут стать причиной отравления или пищевой аллергии, передает "Москва24".

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