Песков объяснил, почему не удается справиться с коронавирусом

COVID-19 по-прежнему представляет большую угрозу для граждан страны

Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что пока в России не могут победить коронавирусную инфекцию из-за не столь высоких темпов вакцинации населения.

"Не столь высокие темпы вакцинации являются причиной того, что мы не можем пока справиться коренным образом с распространением инфекции", - уверен Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что лишь вакцинация большей части россиян позволит "обуздать эту заразу", передает РИА Новости.

За последние 24 часа в стране зарегистрировано 23032 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В Москве за сутки заболели 2623 человека.

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