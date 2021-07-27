Песков оценил вероятность сделки с Турцией по Крыму

Кремль обратил внимание на предложение профессора

В Кремле прокомментировали предложение Турции заключить сделку по Крыму.

Ранее профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал заявил, что Анкара признает Крым российской территорией, если Москва признает Турецкую Республику Северного Кипра независимым государством.

"Российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок, это исключено", - категорично ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Спикер Кремля также подчеркнул, что профессор из Турции вряд ли может олицетворять официальную позицию страны.

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