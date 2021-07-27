Россия и Сирия подписали 15 соглашений о сотрудничестве

Делегация из Москвы привезла сирийцам партию гумпомощи

Москва и Дамаск подписали 15 соглашений по ключевым направлениям двустороннего сотрудничества. Об этом заявили в российском межведомственном координационном штабе по возвращению беженцев. Вместе с деловыми предложениями делегация привезла сирийцам огромную партию гуманитарной помощи.

Медицинское оборудование, препараты, более миллиона тестов для диагностики коронавируса, а также 250 тысяч доз российской вакцины "Спутник Лайт" - это новая поставка российской гуманитарной помощи Сирии. Наша страна активно участвуют в возвращении арабской республики к нормальной жизни. Очередной визит российской делегации - возможность сверить часы.

Сирийские власти при поддержке наших специалистов восстанавливают инфраструктуру в разрушенных городах. Развивается промышленность и сельское хозяйство.

"В различных районах страны восстановлены почти пять тысяч жилых домов, около тысячи образовательных и 255 медицинских учреждений, 270 объектов водоснабжения, отремонтированы более 1800 километров дорог, проложены линии электропередачи", - сказал Хусейн Махлюф, министр муниципального управления и экологии Сирии, руководитель межведомственного координационного штаба Сирии по возвращению беженцев.

Самый главный вопрос на сегодня - возвращение беженцев. Российский центр по примирению враждующих сторон организовал десять пунктов пропуска. В родные места уже вернулись почти два миллиона триста тысяч сирийцев.

Восстановить государство после разрушительной войны - это не макет города построить. Множество противодействующих сил, в том числе, западные санкции и многочисленные информационные атаки, суть которых одна - Сирия не готова принимать и защищать своих граждан.

Из-за непрекращающихся санкций, отметили участники форума, цены на продукты в Сирии выросли на 250%, возник острый дефицит зерна и топлива, 90% граждан находятся за чертой бедности. На территории страны до сих пор остаются непрошеные гости, которые контролируют запасы ресурсов и препятствуют возвращению беженцев.

"Ярким тому примером является лагерь беженцев "Рукбан", расположенный в оккупированной США 55-километровой зоне Эт-Танф, где, по данным ООН, проживают более 12 тысяч человек, включая боевиков и членов их семей", - заявил начальник Национального центра управления обороной России, руководитель Межведомственного координационного штаба России по возвращению беженцев на территорию Сирии Михаил Мизинцев.

Сирийцы подчеркивают - именно русские друзья помогают им противостоять сложным внешним вызовам. Вместе с тем двустороннее сотрудничество Москвы и Дамаска приносит результаты. Торговля, соглашения в сфере сетевой безопасности, права и просвещения - лишь малая часть совместной работы.

Павел Прокопенко. Дамаск, Сирия. "ТВ Центр".

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