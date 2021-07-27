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В Москве родился детеныш редкой породы альпака

15:19
  • вторник
  • 27 июля 2021

Малыша назвали Пако

В московском парке "Сказка" в семействе редкой породы альпака – сури - на свет появился первенец. Имя ему уже придумали – Пако.

И получаса не прошло после рождения, а малыш уже встал на пока ещё слабые ножки. Далось это ему нелегко, помогали все: и родственники, и киперы. При поддержке профессионалов Пако смог сделать первые шаги.

Сейчас молодая мать с сыном находятся в отдельном загоне, чтобы никто не вмешивался в процесс воспитания. Пако не отходит от мамы ни на шаг, всё время прижимается к её тёплой мягкой шерсти. И, кажется, ничего не боится, ведь рядом - надёжная защита.

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