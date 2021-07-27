В парке "Лосиный остров" появилась тропа для прогулок босиком

Почти четыре километра пути и оздоравливающий эффект для всего организма гарантирован

Пандемия приучила всех мыть руки. А парк "Лосиный остров" призывает держать в чистоте еще и ноги. Не помыл нижние конечности – не ступишь на "Босоногую тропу". Это первый в России объект пешеходного туризма с различными видами покрытия. В Европе такие давно встречаются. Правда, туда, во-первых, нужно добраться. Во-вторых, выложить порядка 10 евро. А у нас – милости просим! Бесплатно, да еще и по качественному материалу отечественного происхождения: родные сердцу шишки, камни, морская галька, сосновая кора и песок.

Первые ходоки подтверждают: эффект налицо. Зачем дорогой СПА-салон и поход к не менее дорогому личному психологу? Просто разулся, ступил на тропу и оздоравливаешься. Почти 4 километра сплошного релакса.

Благодаря парку Лосиный остров можно и о море забыть. Экономия – налицо. С контрастом для стопы проблем не наблюдается. Что ни шаг, то новое ощущение. Говорят, после такой прогулки не только выравнивается осанка, но и улучшается мозговая деятельность.

Керамзит, гранитный камень, берёзы и журчащие ручьи… нашему человеку всё это хорошо знакомо, а потому целительно.

Ольга Стрельцова, Мария Леванова, Валерия Рождественская, Вадим Тищенко, "ТВ Центр".

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