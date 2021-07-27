Московским театрам разрешили пускать зрителей по QR-кодам без ограничений

Заполнять зал можно на 100% при выполнении условия
Без маски, но с QR-кодом. В Москве театры, концертные залы, музеи и другие учреждения культуры смогут не ограничивать продажу билетов, но с одним условием.
Залы во время концертов, лекций, кинопоказов разрешено заполнять на 100%, если у зрителей на входе будут требовать QR-код. При этом находиться в помещении можно будет уже без масок и перчаток. Иначе прежние ограничения сохранятся.
Некоторые столичные театры уже отреагировали на нововведение и готовы ввести систему QR-кодов пока на отдельные спектакли, а затем, возможно, и на весь репертуар.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram