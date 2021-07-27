Московским театрам разрешили пускать зрителей по QR-кодам без ограничений

Заполнять зал можно на 100% при выполнении условия

Без маски, но с QR-кодом. В Москве театры, концертные залы, музеи и другие учреждения культуры смогут не ограничивать продажу билетов, но с одним условием.

Залы во время концертов, лекций, кинопоказов разрешено заполнять на 100%, если у зрителей на входе будут требовать QR-код. При этом находиться в помещении можно будет уже без масок и перчаток. Иначе прежние ограничения сохранятся.

Некоторые столичные театры уже отреагировали на нововведение и готовы ввести систему QR-кодов пока на отдельные спектакли, а затем, возможно, и на весь репертуар.

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