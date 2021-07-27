Реконструкцию развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе завершат раньше срока

Пропускная способность дороги увеличится с 400 до 1000 машин в час

Реконструкцию развязки МКАД и Алтуфьевского шоссе в Москве строители планируют завершить уже через год. Это раньше запланированного срока. Пропускная способность дороги увеличится с 400 до одной тысячи машин в час. А чтобы автомобили, которые направляются на МКАД, не мешали основному потоку, для них сделают разгонные полосы.

Здесь еще работает крупная строительная техника, водители пока стоят в пробках, а полосы движения обозначены временным желтым цветом. Но с высоты птичьего полета уже можно разглядеть контуры развязки, которую получит пересечение Алтуфьевского шоссе и МКАД после масштабной реконструкции.

"Завершены работы по устройству третьего съезда – выезд с Алтуфьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД. Ведутся работы по ливневым канализациям и по устройству перехода на скоростные полосы для выезда на МКАД. Завершены работы на шестом съезде. Это съезд с внутреннего МКАД в сторону центра", - рассказал руководитель производства по дорожному строительству компании-подрядчика Андрей Сряпов.

Клеверные развязки, которые возводили на пересечении МКАД и вылетных магистралей в 90-е сейчас морально устарели, говорят строители. Они уже не справляются с современным транспортным потоком, имеют свойство самозапираться и создавать заторы. Современные развязки таких недостатков лишены.

"Если клеверный лист в свое время здесь пропускал беспроблемно где-то 400 машин в час, то на сегодняшний момент это будет порядка 1000 машин в час. Естественно, автомобилистам будет намного проще. Здесь не будет никаких пробок за счет того, что удлиняются скоростные полосы, МКАД будет расширяться", - сообщил руководитель производства по искусственным сооружениям компании-подрядчика Андрей Люкевич.

Всего здесь будет семь съездов. Водители получат возможность беспрепятственно съезжать в обе стороны московской кольцевой. Для того, что попадающие на МКАД автомобили не мешали основному потоку, для них сделают разгонные полосы.

"Мы продвигаемся к выполнению основных работ на данной развязке. Работы ведутся ускоренно. Все службы работают на то, чтобы безопасно, качественно, быстро сделать работу, как мы это делали на других крупных развязках на МКАД", - сказал заммэра Москвы по градостроительной политике Андрей Бочкарев.

За последнее десятилетие в Москве уже реконструировали 18 развязок. Сейчас работы идут еще на четырех. В этом году строители планируют полностью закончить работы по одному из направлений Алтуфьевского шоссе.

По договору подрядчики должны сдать объект в начале 2023 года. Но строители уверены, что смогут завершить работы гораздо раньше, и Алтуфьевское шоссе полетит уже следующей осенью.

Иван Колесников, Мария Леванова, Владислав Тищенко, Сергей Волошин. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram