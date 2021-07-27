Собянин: Москва продолжает формировать комфортную городскую среду

Мэр осмотрел ход благоустройства Красной Пресни

До конца лета в Москве будет завершено благоустройство Красной Пресни и парка Декабрьского восстания. Как идут работы, сегодня посмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Исторический район станет еще комфортнее и привлекательнее для прогулок и отдыха. Глава города сегодня также пообщался с жителями.

Московский зоопарк и универмаг Мосторга, памятник Героям революции 1905 года... Красная Пресня - историческая улица Москвы. Благоустройство этого района идет от Баррикадной и завершится в районе Третьего транспортного кольца. Главный парк улицы - Декабрьского восстания - уже преображается на глазах у местных жителей.

Места в обновленном парке хватит всем. Для прогулок домашних питомцев откроют 2 площадки. Для удобства мам с колясками и велосипедистов с другой стороны парка оборудуют пандус, установят удобные скамейки и отремонтируют ограду. Высадят деревья, кустарники и цветники. Здесь появятся современные спортивные площадки. На протяжении всей Красной Пресни будет создан удобный прогулочный маршрут с площадками для отдыха, отделённый от проезжей части большой зелёной аллеей, где высадят липы, рябины и клёны. И жители района уже отмечают изменения. Об этом они рассказали на встрече с мэром Москвы.

"Ну в прошлом году мы остановили все работы из-за пандемии, потому что многие люди дома находились, а в это время мы бы под их окнами работы бы проводили, а это было бы не комфортно. Ну и вообще такая ситуация была достаточно сложная. В этом году мы возобновили, не смотря на все сложности. Во всех районах идут работы. Новые парки, скверы, набережные, улицы... Это все стали активно продвигать, так что благоустройство Москвы будет продолжаться. Многое уже сделано. Но, на самом деле, когда заходишь в любой район, там еще работы - непочатый край", - сообщил Сергей Собянин.

Обустроят и продолжение Красной Пресни - Звенигородское шоссе , которое является, прежде всего, транзитной магистралью. Теперь здесь появится удобное общественное пространство - тротуары и зеленая зона. Воздушные линии уберут под землю, чтобы "расчистить" небо. Вдоль шоссе появится современное энергосберегающее освещение. Главная задача благоустройства - подчеркнуть значение Красной Пресни, ведь это знаковое место Москвы, а на Звенигородском шоссе – создать комфортную среду для местных жителей. Исторический район станет ещё комфортнее и привлекательнее для прогулок и отдыха москвичей и гостей столицы.

Елена Сахно, Анастасия Мартынова. "ТВ Центр".

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