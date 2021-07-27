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Поездка москвича на моноколесе с ребенком на руках заинтересовала ГИБДД

15:11
  • вторник
  • 27 июля 2021

Отца-лихача сейчас ищут

Московская полиция ищет отца-лихача, который катался с ребенком на руках на моноколесе. Ролик с весьма экстремальным способом передвижения по улицам города, появился в Сети сегодня утром и не остался без внимания москвичей.

По словам очевидцев, мужчину зафиксировали в районе Братеевского моста. На глазах удивленных водителей он пересек пешеходный переход на моноцикле на огромной скорости с маленькой девочкой на руках. При этом он даже не пытался ни притормозить, ни осмотреться. В ГИБДД уже инициировали проверку.

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Мужчина на моноколесе
Мужчина на моноколесе
Мужчина с ребеноком на моноколесе
Мужчина с ребеноком на моноколесе
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