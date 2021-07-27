Привитые москвичи старше 65 лет получат "коробку здоровья"

Акция продлится до 1 октября

Новость для москвичей старше 65. Каждый из тех, кто сделал вторую прививку от коронавируса, после 23 июля получит "коробку здоровья". Акция продлится до 1 октября.

Уже сейчас его можно забрать в пункте вакцинации в Гостином дворе, а с завтрашнего дня и во всех поликлиниках. В наборе есть все необходимое: это маски, санитайзеры, витамины, косметика по уходу за кожей, таблетница и даже медицинские приборы.

"Ой, так много всего! Боже мой! Ну что, начнем! Это маски, так пульсоксиметр, прибор для измерения давления - просто замечательно", - заявила 71-летняя москвичка Татьяна Федорова.

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