Россия проведет учения на границе Таджикистана с Афганистаном

Военные отработают операцию в пустыне

Около тысячи российских военных проведут учения на границе Таджикистана с Афганистаном.

Это трехстороннее тактическое учение воинских контингентов Узбекистана и Таджикистана, которое состоится в период с 5 по 10 августа на юге Таджикистана на полигоне "Харб-Майдон", сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).

Военные отработают совместную операцию по уничтожению террористических бандформирований в условиях пустыни и жары. В учениях примут участие горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения.

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