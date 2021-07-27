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Россия проведет учения на границе Таджикистана с Афганистаном

14:08
  • вторник
  • 27 июля 2021

Военные отработают операцию в пустыне

Около тысячи российских военных проведут учения на границе Таджикистана с Афганистаном.
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Это трехстороннее тактическое учение воинских контингентов Узбекистана и Таджикистана, которое состоится в период с 5 по 10 августа на юге Таджикистана на полигоне "Харб-Майдон", сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).

Военные отработают совместную операцию по уничтожению террористических бандформирований в условиях пустыни и жары. В учениях примут участие горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения.

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