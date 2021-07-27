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Венгрия пояснила правила въезда россиян в страну

14:22
  • вторник
  • 27 июля 2021

Ни карантина, ни ПЦР - при наличии справки о вакцинации

Посольство Венгрии в Москве распространило во вторник сообщение, в котором разъясняются правила въезда в страну для россиян.
Вакцинированным россиянам разрешили въезд в Венгрию

"Правительство Венгрии разрешит въезд граждан России в Венгрию с 27.07.2021 г., если у человека есть соответствующее свидетельство о вакцинации против СОVID-19", - указано в тексте.

Уточняется, что при наличии такого свидетельства не нужен отрицательный ПЦР-тест. Кроме того, снимается необходимость прохождения обязательного карантина.

В настоящее время в Венгрии применяется разработанная в российском центре имени Гамалеи вакцина от коронавируса "Спутник V". Она одобрена профильными властями страны.

В посольстве при этом добавили, что процедура получения визы не поменялась.

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