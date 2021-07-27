Подробности взрыва на предприятии в Германии

ЧП произошло не на заводе Bayer

Один человек погиб в результате взрыва на западе Германии.

Ранее СМИ сообщили, что взрыв произошел на химико-фармацевтической транснациональной корпорации Bayer, однако в компании опровергли эту информацию. Оказалось, что ЧП случилось на химическом предприятии компании Currenta, горит перегрузочная станция нефтебазы.

Число пострадавших к этой минуте увеличилось до 16 человек, пятеро числятся пропавшими без вести.

Жителей немецкого Леверкузена, где произошел взрыв, просят оставаться дома и держать окна закрытыми. Часть дорог города перекрыта для движения, передает РИА Новости. Полиция предупредила жителей о возможном втором взрыве.

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