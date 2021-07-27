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ВОЗ больше не следит за "российским" штаммом коронавируса

14:31
  • вторник
  • 27 июля 2021

Мутацию АТ.1 исключили из соответствующего перечня

Выявленный в январе этого года в России вариант коронавируса АТ.1 исключен из списка штаммов, за которыми Всемирная организация здравоохранения ведет эпидемиологическое наблюдение. Об этом во вторник пишет ТАСС.
ВОЗ признала, что штамм "дельта" будет доминирующим

Уточняется, что в соответствующем списке значатся 16 вариантов коронавируса SARS-CoV-2. Они были в разное время обнаружены в том числе в США, Великобритании и Бразилии. АТ.1 присутствовал в перечне с 9 июня.

Как объяснили в ВОЗ, наблюдают специалисты за теми мутациями, которые требуют повторной оценки в силу сомнений в их эпидемиологическом влиянии.

Мониторинг, отметили в организации, со временем может быть прекращен. Это и произошло в случае с АТ.1.

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