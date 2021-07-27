ВОЗ больше не следит за "российским" штаммом коронавируса

Мутацию АТ.1 исключили из соответствующего перечня

Выявленный в январе этого года в России вариант коронавируса АТ.1 исключен из списка штаммов, за которыми Всемирная организация здравоохранения ведет эпидемиологическое наблюдение. Об этом во вторник пишет ТАСС.

Уточняется, что в соответствующем списке значатся 16 вариантов коронавируса SARS-CoV-2. Они были в разное время обнаружены в том числе в США, Великобритании и Бразилии. АТ.1 присутствовал в перечне с 9 июня.

Как объяснили в ВОЗ, наблюдают специалисты за теми мутациями, которые требуют повторной оценки в силу сомнений в их эпидемиологическом влиянии.

Мониторинг, отметили в организации, со временем может быть прекращен. Это и произошло в случае с АТ.1.

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