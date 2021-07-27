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Дерматолог перечислила основные принципы правильного ухода за кожей

15:40
  • вторник
  • 27 июля 2021

От полотенца следует отказаться

Даже при тщательном уходе на коже периодически могут возникать шелушения. Избежать этого можно, если использовать масла для душа и реже пользоваться полотенцами, уверена дерматолог-косметолог Александра Гонт.

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"Кожа человека имеет ороговевшие чешуйки. Это те клетки, что уже выполнили все свои функции. Они склеены жироподобным секретом, поэтом служат неким подобием черепицы на крыше", - рассказала врач.

Она отметила, что раз в 28-35 дней эти защитные частички кожи отшелушиваются вместе с накопленными вирусами, загрязнениями и продуктами жизнедеятельности. Таким образом, посторонние элементы не имеют возможности проникнуть в организм.

Для правильного ухода косметолог рекомендовала отшелушивать ороговевшие клетки самостоятельно и делать это два-три раза в неделю. Также во время принятия душа следует использовать масла, которые смягчают воздействие воды и препятствуют пересушиванию кожи.

После душа Гонт рекомендовала не вытираться полотенцем, а нанести питательный состав на тело и надеть махровый халат.

Дерматолог добавила, что при патологическом шелушении кожи, которое сопровождается зудом и покраснениями, необходимо обратиться за консультацией к специалисту, передает "Радио1".

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