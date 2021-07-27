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В МГУ определились, как вуз начнет новый учебный год

14:46
  • вторник
  • 27 июля 2021

Ограничений для не прошедших вакцинацию студентов пока не будет

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий рассказал журналистам о планах вуза на начало нового учебного года.

"В целом мы спокойны начать занятия 1 сентября в смешанном формате", - цитирует ректора ТАСС.

Он уточнил, что для не прошедших вакцинацию от коронавируса студентов ограничения на очные посещения вводиться не будут.

"Конечно, будем учитывать, кто вакцинирован, кто другие имеет какие-то гарантии", - заметил при этом Садовничий.

Ранее в Минобрнауки подтвердили, что в период пандемии руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса.

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