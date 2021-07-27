Путин оценил темпы восстановления мировой экономики

Существуют инфляционные риски

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что восстановление мировой экономики продолжается довольно высокими темпами. При этом глава государства отметил, что подобная ситуация связана с инфляционными рисками, передает ТАСС.

Как подчеркнул российский лидер, шаги финансовых властей страны по борьбе с инфляцией должны быть выверены и сбалансированы.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что дополнительная эмиссия доллара в Соединенных Штатах для покрытия дефицита отражается на всей мировой экономике.

Инфляция в Штатах, добавил президент, превысила 5% при целевом показателе около 2%, а бюджет там уже два года подряд верстают с дефицитом по 15%.

"Сегодня предлагаю сосредоточиться на том, как российская экономика преодолевает последствия эпидемии коронавируса", - сказал также глава государства.

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