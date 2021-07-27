После ДТП в Саратовской области сгорели четыре авто

Погиб один человек, пятеро госпитализированы

На 367-ом километре дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" во вторник столкнулись четыре автомобиля - Opel, ВАЗ-2110, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2114, передает РИА "Новости" со ссылкой на управление ГИБДД по Саратовской области.

Все четыре машины сгорели.

"В результате ДТП, по предварительным данным, один человек из ВАЗ-2110 погиб, четверо доставлены в лечебное учреждение с ожогами различной степени", - уточняется в сообщении.

Вместе с тем в региональном Минздраве рассказали, что госпитализированы пять человек, в том числе двое детей. Одна женщина находится в критическом состоянии, у нее ожоги 90% тела.

Начата доследственная проверка. Причины аварии выясняются.

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